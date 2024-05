Jovetic: "Domani la gara più importante della mia carriera. Il soprannome che mi hanno dato a Firenze..."

A Sky Sport ha parlato l'ex attaccante della Fiorentina Stevan Jovetic, adesso all'Olympiakos, in vista della finale di Conference League di domani sera. Queste le sue parole: "Cerco di restare fuori da tutto, devo essere mentalmente forte. Siamo tutti giocatori forti e bravi a giocare a calcio. Chi resterà più calmo domani vincerà la partita".

E sul soprannome Jo-jo: "È rimasto per i miei amici, che mi chiamano ancora così. Se sarà la gara più importante della mia carriera? Penso di sì. Ho giocato anche gli spareggi con la mia Nazionale, che per me sono stati davvero speciali, contro la Repubblica Ceca, e abbiamo perso. Poi c'è questa partita, che vale una coppa europea".