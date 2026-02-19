La Fiorentina e un trionfo arrivato con una giusta decisione del prossimo arbitro

La partita tra Fiorentina e Pisa in programma lunedì prossimo con inizio alle ore 18.30 verrà diretta dal signor Maurizio Mariani della sezione di Aprilia.

Trionfo con l'Udinese

E' alla sua seconda direzione stagionale dei viola. La prima è stata un autentico trionfo, perché i viola hanno vinto addirittura per 5-1. Fondamentale ma anche giusta a termini di regolamento, l'espulsione comminata al portiere bianconero Okoye, arrivata al 7'.

Bilancio con i viola

Il bilancio totale con la Fiorentina è di 8 vittorie, 3 pareggi, 5 sconfitte. Quello interno invece è di 5 vittorie, 1 pareggio, 2 sconfitte (nel 2019 Fiorentina Milan 0-1 e nel 2020 Fiorentina-Atalanta 1-2).

Bilancio col Pisa

Equilibrio con i nerazzurri, perché in 4 partite, 2 sono state vinte dai pisani e 2 perse. Fuori casa ha trovato il Pisa una sola volta, la scorsa stagione in B, quando i nerazzurri hanno perso in casa dello Spezia (3-2).