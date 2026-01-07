L'ex calciatore e allenatore delle giovanili della Fiorentina Claudio Piccinetti ha parlato così a Lady Radio: “Ho sentito accostare dei calciatori alla Fiorentina come se dovessimo giocare per la Champions. Questa squadra si deve salvare e deve fare un mercato in quest'ottica. Che senso ha prendere Baldanzi se ho già Fazzini? Dietro ci vogliono giocatori che abbiano quella cattiveria agonistica che ad oggi nessuno ha. Ranieri e Pongracic non sono difensori da salvezza, fanno troppi errori, sono troppo leggeri. Non servono i nomi, servono calciatori funzionali, lottatori, che corrono”.

“Mandragora non è continuo”

Poi ha aggiunto: “Ho sempre difeso a spada tratta Mandragora, facendo sempre l'esempio della casa in costruzione che aveva bisogno di varie figure tra cui il manovale. Quel ruolo lo occupava Mandragora, che è sempre stato il giocatore più continuo della squadra. Ora però non lo è più: il centrocampista deve avere sempre la palla tra i piedi, lui invece a volte non lo vedi per un quarto d'ora se non di più”.

“Per Paratici è solo questione di giorni”

Infine su Paratici: “Quando un dirigente vuole andare via, va via. Lui ha scelto di venire a Firenze e non ci saranno problemi, è solo questione di giorni. Sta già facendo mercato a distanza, Solomon l'ha portato lui”.