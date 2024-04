Kucka rivela lo stato di Gilardino: "È felice al Genoa, è convinto di quello che sta facendo"

Juraj Kucka, centrocampista che ha militato tanto in Serie A, anche con la casacca del Genoa, intervistato da Il Secolo XIX, ha parlato dell'attualità di casa Grifone. Nello specifico, l'ex mediano rossoblù si è soffermato su Alberto Gilardino, accostato di recente alla panchina della Fiorentina per la prossima stagione. Sentite un po' come ne ha parlato:

“Gilardino è felice al Genoa”

"Gilardino mi ha parlato di quello che sta facendo: gli piace, è contento… e io lo sono per lui. Allenare è più difficile che giocare, serve una passione forte. Gilardino è convinto di quel che fa al Genoa e lo sta facendo bene".

Il Genoa vorrebbe tenerlo, ma la palla è nelle mani dell'ex viola

Dichiarazioni brevi che seguono comunque la scia delle ultime notizie che vedrebbero un dialogo quotidiano fra la dirigenza ligure e l'ex attaccante della Fiorentina. L'obiettivo della proprietà genoana è quello di confermare il Gila, che però, dopo una così buona stagione in Serie A, potrebbe anche decidere di provare in una panchina più prestigiosa.