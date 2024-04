Si ricomincia a parlare di mercato: dal portiere al centravanti, fra nuovi nomi e possibili occasioni low cost. Con lo stesso apri-fila di un anno fa

La Fiorentina - com'è naturale che sia - pensa già al futuro e volge lo sguardo al mercato che aprirà il prossimo 30 giugno. La Gazzetta dello Sport propone un elenco dei nomi che gravitano attorno all'orbita gigliata.

Due nomi per porta e difesa

Per la porta, c'è Rui Silva, classe '94 del Betis Siviglia cercato anche da Ajax, Porto e Everton. In difesa, uno degli obiettivi è il giovanissimo Juan Gimenez del Rosario Central. Dopo Infantino, Burdisso vorrebbe chiudere un altro acquisto con la squadra gialloblù, il talentuoso classe 2006 che fa tanto parlare di sé in Argentina.

A centrocampo si pensa al dopo Arthur

Per il centrocampo, invece, i nomi più roventi sono quelli di Ibrahima Sissoko e di Equi Fernandez. Il primo è in uscita dallo Strasburgo e potrebbe rappresentare il dopo Amrabat, mentre l'argentino classe 2002 del Boca Juniors ha caratteristiche più simili ad Arthur.

In attacco c'è sempre lo stesso nome

L'attacco, invece, rischia d'essere preso d'assalto dai club inglesi a caccia di Nico Gonzalez. Un discorso che potrebbe dunque riaccendersi è quello che porta a Boulaye Dia, che ha rotto in maniera totale con la Salernitana. La scorsa estate, Italiano aveva bocciato il suo approdo a Firenze, ma con un altro tecnico lo scenario potrebbe cambiare (e ora pure a cifre più ristrette).