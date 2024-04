Il Bologna si qualifica per la Champions ma Thiago se ne va? C'è anche un Italiano all'orizzonte

Una indiscrezione che potrebbe avere del clamoroso arriva direttamente da Gianluca Di Marzio. Il noto giornalista sportivo, esperto in calciomercato, ha recentemente affermato che l'attuale tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, potrebbe restare in Serie A al termine di questa stagione…

Un Italiano a Bologna?

“Se Thiago Motta dovesse lasciare il Bologna, Vincenzo Italiano potrebbe essere uno dei candidati per sostituirlo in caso di qualificazione dei rossoblù in Champions League!”, un'affermazione molto forte, che lascia comunque alquanto perplessi.

Le situazioni intrecciate

D'altronde, Italiano non ha alcuna esperienza con la massima competizione europea e oltretutto un suo possibile passaggio da Firenze a Bologna lascerebbe tutti molto sorpresi. Ad ogni modo, risulta invece assai probabile il passaggio di Thiago Motta alla Juventus, club che avrebbe già un accordo verbale con il tecnico brasiliano.