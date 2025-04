La brutta notizia era nell'aria e purtroppo adesso è arrivata. La Fiorentina perde - per un bel po' di tempo - Robin Gosens. "ACF Fiorentina comunica che il calciatore Robin Gosens sta effettuando un protocollo conservativo di recupero a seguito di un trauma occorso al ginocchio destro durante l’allenamento di rifinitura di sabato 29 marzo. La gestione dell’edema osseo del piatto tibiale, concordata con il Prof. Finck, sta proseguendo regolarmente e il calciatore sarà rivalutato nel corso dei prossimi giorni”, questo il comunicato odierno del club viola, che ha fatto luce sul perché dell'assenza del tedesco nelle ultime due gare.

Palladino perde Gosens per qualche settimana

Non si è fatto attendere il commento del giocatore stesso, che ci ha tenuto ad informare i tifosi sul suo stato di salute: “Qualche volta la vita ti mette davanti a difficoltà inaspettate. L’infortunio non ci vuole mai, ma in questo momento della stagione fa ancora più male. Ci provo in ogni modo di sistemarmi al più presto e tornare in campo. E nel frattempo faccio il tifo per i miei ragazzi”. Parole dal sapore malinconico che fanno presagire che Palladino non potrà contare sul suo esterno sinistro per almeno qualche settimana.

Cosa emerge dai due “comunicati”