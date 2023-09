Gonzalez e un utilizzo totalmente differente rispetto a quello di Italiano

C'è anche lo zampino di Nicolas Gonzalez nella vittoria dell'Argentina, netta, in casa della Bolivia (3-0). L'attaccante della Fiorentina ha realizzato con una conclusione secca di sinistro da dentro l'area, il gol che ha chiuso i conti all'83'.

Ma forse l'aspetto più interessante della gara è stato un altro relativamente al calciatore viola: Scaloni, CT dell'albiceleste, ha preferito schierarlo a sinistra, contrariamente a quanto si è messo a fare Italiano che lo ha ormai piazzato a destra, per farlo giocare a piede invertito.

Nico è andato bene anche sull'altra fascia, a dimostrare che non gli mancano né qualità, né duttilità tattica. E' un'alternativa questa che dovrebbe essere tenuta in considerazione dal tecnico viola anche magari per cambiare le carte a match in corso, o per sparigliare il tavolo quando la manovra risulta essere troppo prevedibile o non ci sono sbocchi.