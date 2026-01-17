La Fiorentina Femminile regge finché può, ma si fa beffare nel finale dal Genoa di De la Fuente

Arriva solo nel finale della prima partita dell'anno la beffa per la Fiorentina Femminile, che assapora la terza vittoria consecutiva in campionato, andando però ad impattare sul Genoa di De La Fuente per 1-1.

Il risultato

Sembrava potesse essere decisiva ai fini del risultato la rete, realizzata dal dischetto, della solita Severini: quarta rete stagionale, tutte arrivate dagli 11 metri. E invece, al 91', è la rete di Georgsdottir da distanza ravvicinata a battere Fiskerstrand e beffare le viola.

La classifica

Pareggio che rallenta le viola, che ora agganciano il secondo posto a quota 18, continuando a inseguire la Roma (a +4) e aspettando la partita della Juventus, che siede sotto a una sola lunghezza di distanza e che avrà la propria chance per il sorpasso domani, contro l'Inter.