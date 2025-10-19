Janogy: "Col Milan una partita pazza. Sono veramente orgogliosa di questa Fiorentina"
L'attaccante della Fiorentina Madelen Janogy, autrice di una doppietta nella vittoria di ieri contro il Milan, ha commentato così la gara ai canali ufficiali del club gigliato: "È stata una partita pazza. Abbiamo dovuto lottare fin dall'inizio contro una grande squadra. Mentalmente è stata una partita molto dura ma ci abbiamo creduto fino all'ultimo minuto e abbiamo dimostrato che se ci credi e lavori duro puoi vincere. Sono veramente orgogliosa".
“Duro lavoro”
"Sono molto contenta ma è stata una grande prestazione di squadra. Ognuna di noi ha lavorato duro perché questa partita e sono veramente felice".
Testa alla prossima
"Adesso è giusto festeggiare ma poi dobbiamo portarci dietro le cose positive e l'atteggiamento che abbiamo avuto per affrontare la prossima partita".
