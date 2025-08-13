Corriere Fiorentino: Chi è pronto al salto? Chi sale e chi scende tra i giovani

Una pagina dedicata alla Fiorentina dal Corriere Fiorentino.

In primo piano: “Pronti al salto?”. Ovvero: “Chi sale e chi scende tra i 4 giovani più utilizzati nel precampionato: bene Kouadio e Martinelli, Fortini e Kospo da rivedere”.

C'è l'est

In taglio basso sul mercato: “Dopo il no al Flamengo, c’è l’Est Lo Zenit si muove per Beltran”. Occhiello: “L'argentino è ai margini del gruppo e i suoi agenti sono al lavoro per la cessione. Poi ci sarà da convincere la Fiorentina che vuole sostituirlo con un altro attaccante”.