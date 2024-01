Ecco perché Ngonge ha superato Beste e Stengs nelle preferenze della Fiorentina

Il favorito rispetto alle piste estere

Come scrive La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina tratta con il Verona per il possibile acquisto di Ngonge, che attualmente ha superato nella lista delle preferenze viola per l'attacco i due obiettivi Stengs del Feyenoord e Beste dell'Heidenheim. Ngonge, oltre a volere fortemente una nuova avventura in Serie A, è scalato nelle gerarchie viola anche per un altro motivo.

Giocatori pronti subito per la Serie A: l'input di Italiano

Italiano, infatti, avrebbe chiesto pedine in grado essere subite pronte a giocare, senza bisogno di periodi di adattamento alla A. L'emergenza in attacco ha bisogno di risposte immediate e non adesso non servono scommesse.