De Rossi: "Quando lasciai la Roma ricevetti una proposta dalla Fiorentina di Montella. Ecco perché rifiutai"

Ai tempi del secondo mandato di Vincenzo Montella in panchina, la Fiorentina voleva Daniele De Rossi. A confermarlo lo stesso attuale tecnico del Genoa che, in un'intervista a Dazn, ha parlato del finale di carriera: “Ero preparato a lasciare la Roma, ma volevo uscire con eleganza. Non mi vedevo a trascinarmi sul campo, né dare loro la soddisfazione di vedermi in lacrime sotto la curva dopo l'ultima partita. Avevo capito che mi avrebbero mandato via, mi sono preparato per non starci male. Dopo la Roma mi chiamarono il Sassuolo di De Zerbi e la Fiorentina di Montella: mi fecero piacere quelle proposte, ma rifiutai. Non volevo giocare contro la Roma”.