Francesco Flachi, ex attaccante della Fiorentina, è stato intervistato a Vicenza, dove si trova per l'evento di Operazione Nostalgia, che lo vedrà scendere in campo stasera al Romeo Menti assieme a tanti altri campioni. Da lì ha avuto modo di commentare l'acquisto di Dzeko da parte della Fiorentina.

“Dzeko è un calciatore inesauribile, se si cala nella parte può essere determinante per la Fiorentina. A me piace, ha personalità e carisma, è un grande campione che ha sempre giocato ad alti livelli. Speriamo stia bene e che faccia bene a Firenze, che in questo momento si ritrova con un tridente offensivo che fa invidia anche alle grandi squadre”.