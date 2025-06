Non solo famiglia: Gudmundsson si gode Ibiza coi suoi cari... e l'avvocato. Lo spettro del ricorso aleggia ancora sull'islandese - FOTO

Tempo di vacanze per i giocatori della Fiorentina, che si godono il periodo di pausa prima di ripartire con la preparazione in vista della nuova stagione. Tra questi, naturalmente, figura anche il neo-riscattato Albert Gudmundsson.

Il ‘10’ viola si gode la sua vacanza a Ibiza in compagnia della famiglia, ma la storia postata recentemente dall'islandese mostra l'arrivo sull'isola del suo avvocato. Vilhjalmur H. Vilhjalmsson, questo il suo nome, altri non è che il legale di Gudmundsson, che ha difeso nel processo tenutosi a Rejkjavik per cattiva condotta sessuale, e che naturalmente lo rappresenterà anche nel ricorso fissato per il prossimo ottobre. Il peso mentale del processo si è senz'altro fatto sentire nella scorsa stagione per l'ex Genoa, ed è forse anche per questo che non ha rinunciato alla presenza del suo avvocato neppure in vacanza.