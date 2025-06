In attesa dell'inizio della nuova stagione, Fabiano Parisi si gode le vacanze e si rifà il look - FOTO

In attesa dell’inizio del ritiro estivo al Viola Park, che sancirà di fatto la stagione del ritorno di Stefano Pioli in panchina, in programma per metà luglio i giocatori della Fiorentina sfruttano gli ultimi giorni di ferie per ricaricare le pile in vista dell’inizio del prossimo campionato. E se molti hanno scelto mete esotiche, come Beltran e Kean che sono volati in Giappone, c’è un giocatore che si gode il sole del mediterraneo e che si è rifatto il look

Stiamo parlando del classe 2000 Fabiano Parisi che, assieme alla compagna, ha scelto di passare qualche momento di relax ad Ibiza. Il terzino destro questa mattina però, postando una foto sul proprio profilo Instagram, ha voluto mostrare a tutti il suo nuovo look: il giocatore, seguendo la moda del momento, ha scelto di farsi le freccine riscuotendo di fatto i commenti entusiasti dei suoi compagni di squadra.

Queste le immagini della sua nuova acconciatura: