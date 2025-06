Questo pomeriggio l'ex centrocampista dell'Empoli Antonio Buscè, durante un collegmento con Radio Bruno, ha avugo modo di analizzare alcuni temi di casa Fiorentina.

“Sono veramente felice che finalmente Empoli e Fiorentina, soprattutto grazie alle cessioni di Viti e Fazzini, tornano a riallacciare i loro rapporti: quando giocavo io non c’era questa sinergia qua, e credo fosse stato un vero peccato. Da qualcosa di semplice può nascere qualcosa di importante, soprattutto in toscana con due importanti società come queste. Quando una società di alto livello va ad attingere da un club come l’Empoli dimostra che gli azzurri lavorano ormai bene da anni: la retrocessione non cambia niente, fa parte della storia del club e sono sicuro che torneranno in A il prima possibile. Ho vissuto per 20 anni in questo club e so benissimo come funziona, ho avuto anche il piacere di vincere qualche titolo assieme a Fazzini e Viti e, sono realmente convito che la Fiorentina prendendoli abbia fatto due acquisti molto importanti”.

“Fazzini? già da bambino si capiva che sarebbe arrivato in alto”

Una commento in particolare su Fazzini: “Ero ad Empoli quando arrivo dal Capezzano e la prima volta che lo vidi allenare, nonostante non allenassi la sua squadra, capii subito che era un ragazzo che aveva qualcosa in piu rispetto ai compagni: da come si muoveva e toccava il pallone si capirono subito le sue doti. Poi ho avuto la fortuna di allenarlo l’anno successivo, e abbiamo condiviso assieme la vittoria del campionato Under 16 dove lui fu tra i protagonisti assieme a Baldanzi e Degli’Innocenti. Gli riesce bene riempire l’area di rigore, è una mezz’ala moderna, e negli ultimi due anni ha fatto anche passi da gigante a livello fisico, non è marcabile. Stiamo parlando di un ragazzo veramente posato, centrato, con una mentalità più matura rispetto alla sua età. La Fiorentina può essere il club giusto per la sua consacrazione, ha fatto bene ad investire su di lui”.

"Se la Fiorentna dovesse prendere Traorè sarebbe un gran colpo"

Ha poi concluso parlando di un altra conoscenza dell’Empoli, accostata nei giorni scorsi alla Fiorentina, Ahmed Traore: “Personalmente non ho avuto il piacere di allenarlo quando era all’Empoli. Ma rappresenta un altro di quei ragazzi che ha fatto una trafila importante e che grazie a Sarri è veramente esploso: in pochi mesi ha fatto vedere a tutti il suo reale valore. Credo che per caratteristiche sia molto diverso rispetto a Fazzini; tra cui l’uno contro uno in cui lui è veramente forte. Ama piu giocare piu avanti, anche se a Empoli spesso ha fatto la mezz’ala. Preferisce stare piu a ridosso dell’area di rigore, tutto tramite un gioco palla a terra. Se dovesse arrivare anche lui a Firenze potrebbe diventare un elemento importante per Pioli”.