Il Bologna vuole regalare Immobile a Vincenzo Italiano: trovato l'accordo con il giocatore, manca però quello con il Besiktas

Accostata nelle score settimane alla Fiorentina, che però poi ha virato su un profilo di maggior esperienza a parametro zero come Edin Dzeko, adesso l’ex Lazio Ciro Immobile è veramente ad un passo dal ritorno in Serie A. Secondo infatti quanto riportato in mattinata da Tuttomercatoweb l’attaccante del Besiktas ha trovato l’accordo per approdare al Bologna: il giocatore ha accettato la proposta felsinea sulla base di un anno con opzione sul quello successivo.

Il Bologna vuole regalare Immobile ad Italiano in vista del esordio in Europa League

Alla dirigenza rossoblu adesso manca soltanto di trovare la quadra con il club turco, ancora proprietario del suo cartellino. In queste ore le parti stanno trattando e a ora ballano un paio di milioni per trovare la quadra definitiva e ripartire le porte della Serie A a Ciro Immobile. Già nella prossima settimana potrebbe arrivare l’annuncio, con Vincenzo Italiano che adesso avrebbe a disposizione una valida alternativa a Castro: i rossoblu sono seriamente intenzionato a rinforzare l'organico a disposizione di Vincenzo Italiano in vista dell’esordio in Europa League e l’ex Lazio potrebbe essere la prima importante pedina.