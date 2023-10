Tornato finalmente protagonista e al gol, Antonin Barak ha commentato così il 2-2 con il Ferencvaros al media ufficiale viola:

"Abbiamo creato noi questa situazione, potevamo anche perderla e questo deve essere un monito, alla fine ci prendiamo questo punto e cercheremo di vincere la prossima. Sono contento che non abbiamo mollato e della nostra reazione, è bellissimo vedere come i nostri tifosi spingono la squadra. Potevamo segnare di più. Il gol? Mi sentivo che avrei potuto dare tanto, ho tanta fame di giocare dopo questa pausa per cui ho saltato tutta la preparazione. Mi fa grande piacere giocare con questa maglia, sto bene e la mia famiglia anche per cui quando è così è un piacere lavorare.

L’importante era non perdere, non so come ha giocato il Cukaricki con il Genk ma non è importante. Dobbiamo vincere le restanti quattro partite, abbiamo qualità sufficiente per farlo ma dipende da noi.

Il Napoli? E’ una squadra fortissima, l’ha dimostrato martedì con il Real Madrid. Dalla squadra dello scudetto hanno perso 1-2 giocatori ma la squadra è quella, andremo lì con grande fiducia e testa alta, per provare a vincerla".