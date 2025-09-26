Fabregas: "Se non avessimo segnato il 2-1 contro la Fiorentina sarei uscito arrabbiatissimo, avevamo creato molto di più"

L'allenatore del Como Cesc Fabregas, durante la conferenze stampa precedente alla partita fra i lariani e la Cremonese, è tornato a parlare della vittoria della sua squadra contro la Fiorentina, decisa da un gol di Addai in pieno recupero.

Le parole di Fabregas

“Se non avessimo segnato contro la Fiorentina sarei uscito arrabbiatissimo - dice l'ex campione spagnolo - perché avevamo creato molto di più. A Bologna lo ero perché penso che non abbiamo meritato di perdere, però ero un po' soddisfatto della prestazione provata a fare. Poi se provi e non entra la palla...”.

E sul match a Firenze

“Se servirà forza mentale per non montarsi la testa? Sì e no, perché penso che per come abbiamo iniziato la partita a Firenze, era una prova importante. Cambiare 9 giocatori contro il Sassuolo è una prova importante, il secondo tempo è una prova importante, perché sul 3-0 molli un po' ma noi no. Mai data una possibilità, nessun dubbio. Adesso c'è un'altra opportunità per crescere e trovarsi”.