In nottata Gonzalez tornerà a Firenze e domani sarà pronto ad allenarsi in gruppo. Di ritorno anche Beltran e lo squalificato Bonaventura

Ultime notizie in casa Fiorentina dal Viola Park, riportate da Radio Bruno Toscana. Oltre all'allenamento odierno, concluso con partitella contro la Primavera, c'è la situazione dei rientranti dalle rispettive Nazionali. C'è chi è già tornato a Firenze, come Nikola Milenkovic e Michael Kayode, ma non solo.

Nico torna ed è pronto ad allenarsi

Nelle prossime ore sono attesi anche Giacomo Bonaventura dagli USA (squalificato contro il Milan) e Lucas Beltran, impegnato con l'Argentina U23. In nottata, invece, tornerà anche Nico Gonzalez. Il numero 10 viola sarà già pronto per allenarsi in gruppo, così come Antonin Barak.