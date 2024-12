In vista di Fiorentina-Cagliari, che si giocherà domenica alle ore 12:30, è intervenuto un doppio ex, Vittorio Pusceddu. Ecco le sue parole a Radio Bruno Toscana, partendo dallo stop della Viola in Coppa Italia: “La squadra ha comunque proposto un ottimo calcio, alla fine ha subito due gol per due errori individuali. Non mi scoraggerei. In generale Palladino si sta dimostrando perfetto nella gestione dei calciatori, sta facendo molto bene”.

“Cagliari mai facile da affrontare, non ha niente da perdere”

Sul Cagliari: “Mi sembra chiaro che non abbia le qualità della Fiorentina, ma non è facile da affrontare. Non ha mai fatto la squadra materasso, dall'inizio del campionato avrà sbagliato completamente un paio di partite. Si sta rispecchiando nel suo allenatore, Nicola, e a Firenze ci arriva senza niente da perdere. Giocherà a viso aperto”.