L'ex viola Vecino chiude i conti: la Lazio batte l'Empoli e resta attaccata al treno Europa. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Terminato in questi istanti il lunch match di questa domenica di Serie A TIM, Lazio-Empoli. I biancocelesti di Tudor vincono per 2-0 grazie alle reti di Patric e dell'ex viola Matias Vecino, che ha chiuso i conti dopo un secondo tempo dove gli ospiti hanno cercato con insistenza il pareggio, senza successo.

La squadra di Nicola rimane pericolosamente in bilico, ad appena due punti (e con una gara in meno) sopra l'Udinese terzultima. Per la Lazio, invece, la corsa per l'Europa è ancora viva: biancocelesti momentaneamente settimi, a -1 dai rivali cittadini della Roma, e aritmeticamente almeno in Conference.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 92, Milan 74, Bologna 67, Juventus 66, Atalanta* 60, Roma 60, Lazio 59, Napoli 51, Fiorentina* 50, Torino 47, Monza 45, Genoa 43, Lecce 37, Verona 34, Cagliari 33, Empoli 32, Frosinone 32, Udinese 30, Sassuolo 29, Salernitana 15.

* = una partita da recuperare.