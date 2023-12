La rimonta della Fiorentina fa esultare Italia Uno. Buoni dati di ascolto per i viola

Sarà per l'ottimo gioco fatto vedere dal Parma nel primo tempo, sarà per la rimonta della Fiorentina nella ripresa, sarà per l'incertezza che c'è stata fino all'ultimo…sta di fatto che Italia Uno ha fatto registrare buoni dati di ascolto per la partita dei viola di ieri sera.

Quarto programma più visto

Fiorentina-Parma ha appassionato 1.548.000 spettatori medi con l’8.7% ed è risultato il quarto programma più visto della tv italiana.

Il picco ai rigori

Scendendo nello specifico il primo tempo è stato seguito da 1.561.000 e il 7.4%, il secondo tempo da 1.551.000 e l’8.7%, i tempi supplementari da 1.490.000 e il 10.6%, e il picco ai rigori con 1.731.000 e il 14.9%.

Prossimo turno

L'avventura per i viola nella competizione continua e ci sarà da affrontare la vincente di Inter-Bologna, gara che si disputerà il prossimo 20 dicembre.