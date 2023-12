Se stabilire l’esito di una gara ai rigori viene definito una “lotteria”, e alle lotterie si vince per culo, bisogna ammettere che la Fiorentina ha avuto la sua serata fortunata. E non solo per la sequenza dei tiri dal dischetto. Anche aver chiuso il primo tempo sotto “solo” di due reti è stato segno di buona sorte contro un Parma scintillante, veloce e pungente.

Uno spartito fallimentare…e quattro interpreti stonati tolti

Allenatore e squadra hanno avuto il merito di non insistere nello spartito fallimentare del primo tempo: un gran giro palla in grado di produrre solo un gran giramento in chi seguiva la partita. E di aver immediatamente cambiato quattro interpreti stonati (non i soli per la verità).

I voti e i giudizi

Christensen – 7 – Sui due gol subiti può poco. Ne salva un paio e ai calci di rigore inscena un teatrino che deconcentra i tiratori avversari.

Mina – 4 – Impreciso, lento, legnoso: una frana.

Parisi – 4 – Viene saltato a turno da ogni avversario si palesi dalla sua parte. Non ha ancora recuperato l’orientamento dopo lo sballottamento da una fascia all’altra.

Italiano – 5 – Troppi giocatori fuori fase in campo contemporaneamente. Il Parma gioca in serie B, ma gioca. Perde il duello tattico e psicologico con il tecnico avversario. Rimedia con quattro cambi tra il primo e il secondo tempo e, soprattutto, interrompendo la noiosa sinfonia di un possesso palla fine a se stesso, con lanci lunghi a superare la prima linea difensiva avversaria. Modo di gioco non spumeggiante, ma più efficace. La fortuna lo aiuta a superare il turno.

