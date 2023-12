Europa League, la Roma torna ancora una volta in Olanda mentre il Milan è più fortunato

Dopo quello degli ottavi di Champions, pochi minuti fa si è concluso anche il sorteggio relativo ai play off di Europa League. Come sappiamo nell’urna di Nyon erano presenti solo due italiane, il Milan e la Roma, con l’Atalanta che entrerà nel tabellone, come la Fiorentina in Conference League, solo a partire dagli ottavi di finale. E tra le due sicuramente è andata peggio ai giallorossi di Josè Mourinho.

La Roma infatti affronterà nuovamente il Feyenoord, escluso dalla Champions dai ‘cugini’ della Lazio, mentre il Milan ha trovato il Rennes, tra gli avversari più abbordabili del sorteggio

Questo il tabellone completo dei play off di Conference League: