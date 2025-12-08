Pino Vitale: "Ferrari non c'entra nulla col calcio, si dimetta. Commisso? Se il tifo organizzato entrasse al Viola Park..."

Pino Vitale, noto ex dirigente sportivo, è stato ospite di Rtv 38 dove ha detto la sua sulla stagione orribile della Fiorentina: “La squadra dopo la sconfitta col Sassuolo doveva essere portata in ritiro al Viola Park. E il club doveva imporre il silenzio stampa. Invece non lo hanno fatto”.

Ferrari?

"Si deve dimettere perché non c'entra nulla col calcio!", ha sentenziato l'esperto direttore a RTV38.

E poi su Commisso…

“Se la tifoseria organizzata entrasse, civilmente, al Viola Park, e parlasse chiaramente a giocatori e dirigenti, vedrete che a qualcuno gli verrebbe il 'frizzino'. E forse Commisso a quel punto potrebbe anche decidere di vendere il club”, ha concluso Pino Vitale.