Kean: "Ci abbiamo creduto fino alla fine. Io e Retegui ci troviamo molto bene insieme"
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Moise Kean, attaccante della Fiorentina, dopo la doppietta con la Nazionale Italiana contro Israele, ha parlato a Sky Sport:
"Io e Retegui abbiamo dato un grandissimo impatto alla partita, giochiamo bene insieme e spero di continuare così.
Ci ho creduto fino all’ultimo in occasione del goal, conosco le caratteristiche di Retegui e sapevo che quella palla sarebbe potuta finire in rete".
"Giocare con la maglia della nazionale é bellissimo, ci abbiamo creduto fino alla fine e abbiamo portato a casa un buon risultato.
Nei primi minuti abbiamo cercato di studiare gli avversari, poi ci abbiamo creduto e non abbiamo mollato e questo ci ha portato a vincere".
