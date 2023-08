"Baldanzi è il giocatore italiano più forte dei prossimi 10 anni, vale un investimento a prescindere. Ricorda Dybala..."

Sembrava poter rappresentare l'erede di Castrovilli il gioiellino empolese Tommaso Baldanzi, per la verità molto più trequartista. A Radio Bruno il giornalista de La Gazzetta dello Sport, Alex Frosio ne ha parlato così:

"Per me è il giocatore italiano più forte dei prossimi 10 anni, sono sorpreso che le big italiane ma anche straniere non si siano scannate per lui. E’ un giocatore formidabile per quello che sta facendo vedere già ora, non si è solo affacciato, si è imposto in Serie A. A me ricorda Dybala, è straordinario per quello che fa anche senza palla. Ricordo una situazione in un Empoli-Sassuolo, dove in un contropiede offrì tre linee di passaggio diverse a Caputo, con tre movimenti diversi.

E’ un giocatore che varrebbe un investimento a prescindere, soprattutto da parte della Fiorentina. Nel 4-3-3 ha fatto fatica Baldanzi, però vanno guardati i sistemi: quello di Italiano non costringe le mezzali a fare un lavoro da mediani ma più di proposizione. Poi lui la mezzala non l’ha mai fatta e alla Fiorentina farebbe comodo anzi un intervento sulla trequarti, vista la fatica nella rifinitura.

Le priorità viola? Direi un centrale, seguito dall’attaccante di destra che un salto in avanti potrebbe averlo come posizione".