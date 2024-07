L'ex attaccante del Fiorentina Francesco Flachi ha commentato a Radio Bruno Toscana le prime apparizioni in maglia viola di Moise Kean: “In queste amichevoli si è dimostrato capace di farsi trovare al posto giusto nel momento giusto. Mi è sembrato capace di tenere palla ma anche di sfruttare la profondità, mi preoccupa invece la condizione perché secondo me impiegherà tempo a trovare quella ottimale. L'inizio però è incoraggiante”.

“Così rinforziamo l'Atalanta”

Poi sul mercato: “Dare Nico Gonzalez all'Atalanta significherebbe rinforzare una tua diretta concorrente per l'Europa, sempre che queste siano le ambizioni. Gudmundsson mi piacerebbe vederlo in viola, con Nico farebbe faville ma chiaramente i due si escludono. Palladino? Mi aspetto che porti qualcosa di diverso, ce n'è bisogno”.