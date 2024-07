L'ex attaccante della Fiorentina Ciccio Graziani ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Nico non lo venderei mai, a meno che la società non voglia usare l'incasso per prendere un giocatore migliore. Non tanto tecnicamente, quanto in termine di compatibilità con il gioco di Palladino. Di certo vendendolo questa proprietà si prenderebbe una grane responsabilità, soprattutto perché la destinazione sarebbe una rivale come l'Atalanta”.

“Fiorentina non oltre il settimo posto”

Poi ha aggiunto: “Al momento la dimensione della Fiorentina è dal nono al settimo posto. Ho parlato con Pradè, ma mi ha detto di risentirci a fine mercato perché adesso è molto impegnato. Gli ho detto di provare a rinforzare la squadra, anche per risollevare il morale di Commisso che dopo la finale di Conference persa mi sembrava un po' giù. Mi preoccupa il fatto che non sia a Firenze”.

“Il periodo di Terracciano è finito”

Infine su Terracciano: “Il suo periodo è finito. La Fiorentina oggi deve prendere un portiere affidabile che diventi il nuovo titolare. Musso ha degli alti e bassi ma sicuramente ha molto talento, mentre un altro nome potrebbe essere Caprile che secondo me non rimarrà a Napoli a fare la riserva di Meret”.