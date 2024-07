L'ex giocatore e allenatore della Fiorentina Claudio Piccinetti ha parlato così a Lady Radio: “Se va via Nico Gonzalez e arriva Gudmundsson la squadra non è indebolita, anzi. Ma al netto dei nomi, è ovvio che se vendi l'argentino lo devi sostituire con un giocatore ugualmente forte. Ad oggi la squadra è incompleta e mancano due settimane all'inizio del campionato, questo è un dato di fatto”.

“Palladino non è tranquillo”

Poi ha aggiunto: “Non dimentichiamoci che ci sono i preliminari di Conference League, se non li superi si alza un polverone di polemiche. Palladino secondo me non è tranquillo, guardando la rosa che ha a disposizione al momento e quanto poco tempo manca all'inizio delle competizioni ufficiali. E' vero che il mercato finisce il 30 agosto, ma nel frattempo le partite saranno iniziate e non si possono lasciare subito punti per strada”.