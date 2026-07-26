La Nazione: Due acquisti in dirittura d'arrivo

La Nazione in edicola oggi si sofferma, oltre che sull'amichevole persa contro il QPR, sulla tante trattative di mercato che vedono protagonista la Fiorentina.

Prima pagina

Nella copertina il QS de La Nazione esalta i nuovi acquisti di Paratici: “Atta con Oulai. Sprazzi viola” e poi nel sottotitolo “Fiorentina K.O. 3-2 con il QPR. C'è molto da lavorare”.

Pagine 2-3

La Nazione, anche nelle pagine interne, si sofferma sulle indicazione della partita di ieri: “Atta gol, Oulai Play. L'attacco non decolla. Gli appunti per Grosso”. Nella pagina seguente spazio invece al mercato, con il punto delle trattative sia in entrata che in uscita: “Gli affari in dirittura d'arrivo. Joao Mario è quasi fatta, attesa per Valdepenas. Il sogno è Mastantuono” e poi sul fronte cessioni “Moreno va verso il Venezia. Barak choc, L'Apoel rinuncia”.