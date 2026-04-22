Sarri-Lazio, addio annunciato? Ballotta: "Non si può continuare insieme a queste condizioni"

Le ultime indiscrezioni parlano di un avvicinamento tra la Fiorentina e il tecnico Maurizio Sarri: ancora il futuro della panchina viola è tutto da scrivere, con Paolo Vanoli in bilico e Fabio Grosso come eventuale principale candidato, ma ci sarebbero stati dei contatti con Paratici.

Il futuro di Sarri alla Lazio…

Intanto la Lazio, che stasera scenderà in campo a Bergamo per la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Atalanta, non sa bene quale sarà il suo futuro. Ne parla l'ex portiere biancoceleste Marco Ballotta a Tuttomercatoweb.com, sottolineando che il rapporto tra il club e Sarri sembra già al termine.

“Non si può continuare insieme a queste condizioni”

“Sarri ha ancora due anni di contratto, ma dipende tutto da Lotito. Un'altra stagione come questa… non so quanto possa essere gratificante. Le parti non possono continuare insieme, alle condizioni attuali. Mi aspetto che venga fatto qualcosa, anche se non so se la Lazio spenderà soldi o meno. Sarri vorrebbe certezze”.