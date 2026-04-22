Sarri alla Fiorentina, crescono le quotazioni: contatti tra Paratici e il tecnico

Che sia la volta buona? Tra la Fiorentina e Maurizio Sarri c'è un certo feeling, inutile negarlo. La piazza è stata molto vicina al tecnico nel periodo in cui non ha allenato, lo ha confessato egli stesso in conferenza stampa dopo Fiorentina-Lazio 1-0. Il suo legame con Firenze è forte, ma per ora non è mai arrivata l'opportunità giusta per allenare sulla panchina viola.

Sarri-Fiorentina, il matrimonio è possibile?

Potrebbe essere arrivato il momento giusto, anche perché il futuro di Paolo Vanoli è inevitabilmente in bilico. Paratici e la dirigenza cercherebbero un tecnico con altre caratteristiche e in cima alla lista -non è un mistero- al momento c'è Fabio Grosso, ma non solo.

Ecco i primi contatti tra le parti

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, si sono registrati i primi contatti tra la Fiorentina e Maurizio Sarri. Il tecnico è nuovamente nel mirino della società viola e Paratici si sarebbe già mosso in tal senso; insomma, aumentano le quotazioni.