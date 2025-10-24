Molestia a Greta Beccaglia: confermata la condanna in appello per il tifoso

Riaffiora il “caso” Greta Beccaglia dopo anni. Dobbiamo tornare al 27 novembre 2021, giorno di Empoli-Fiorentina 2-1, quando la giornalista si trova fuori dal Castellani per intercettare l'impressione dei tifosi viola a partita finita. A un certo punto l'uomo, un ristoratore marchigiano, la molestò e si allontanò, scatenando le reazioni in diretta televisiva.

Ripreso in mano il caso di molestia a Greta Beccaglia

A distanza di quasi cinque anni, la Corte d'appello di Firenze ha confermato la condanna a 1 anno e 6 mesi per l'uomo che molestò la giornalista. I giudici hanno ribadito anche il risarcimento a favore della giornalista nonché della Federazione nazionale stampa italiana e dell'Assostampa Toscana che si erano costituiti parti civili.

Confermata la decisione dalla Corte d'appello

Per il tribunale di Firenze non si trattò di una bravata: si era già pronunciato nel dicembre 2022, condannando il tifoso a un anno e mezzo di reclusione pena sospesa. La Corte d'appello, oggi, ha confermato la decisione.