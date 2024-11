"Contro l'Inter potrebbe già essere match-scudetto. Lasciamo perdere la Conference e facciamo all-in sul campionato"

Ha parlato al PentaSport di Radio Bruno il giornalista Fabrizio Manfredini, commentando la partita di domani tra Fiorentina e Como, e quella in arrivo, contro l'Inter.

“Col Como spero in una vittoria sporca, che sarebbe importantissima, anche perchè poi ci saranno 3 big da affrontare a dicembre, anche se sfalsate. Il calendario è interessante, settimana prossima c'è l'Inter, ma nessuna squadra sembra imbattibile, anzi potrebbe essere il punto di svolta: se vinci a Como arrivi contro l'Inter e ti giochi una partita di fuoco a Firenze. Potremmo tranquillamente essere l'outsider delle prime posizioni del campionato, e tutto passa da questa partita da Como: contro l'Inter potrebbe essere un match per lo scudetto. Era da anni che non ti giocavi una sfida così importante: che la dirigenza ci ascolti e ci porti le ultime due ciliegine che mancano. La Conference - ha concluso - è solo uno specchio per le allodole, anche se vincere va sempre bene, ma concentriamoci sul campionato che non se ne può più di arrivare ottavi”.