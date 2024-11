Al via domani il tour de force della Fiorentina: 11 partite in 40 giorni. Periodo ad altissima intensità, poi testa al mercato di gennaio

Si sta per aprire il ruolino di marcia che accompagnerà la Fiorentina da qui al 4 gennaio, giorno della partita contro il Napoli, valevole per la 19sima giornata (ossia l'ultima del girone d'andata). Il bilancio della stagione viola sin qui è assolutamente positivo, ma farsi trovare là davanti al giro di boa della Serie A manderebbe un messaggio importante alle avversarie.

Tanti impegni ravvicinati, poi il mercato di gennaio

L'ha detto anche Palladino a Sport Mediaset: gli impegni sono tanti. E proprio per questo il mister ha concesso ai suoi giocatori la settimana di riposo, per affrontare al meglio il dicembre di fuoco della Fiorentina. Di media, i viola affronteranno una partita ogni 4 giorni: questo implica tanto spazio in campo anche per le seconde linee, che fino ad oggi, eccetto qualche sprazzo, non hanno propriamente convinto.

Quando ti trovi così in alto, guai a non ripetere gli errori degli anni passati: un'ottima posizione in classifica a gennaio darebbe stimoli ad una piazza che vuole, e merita, una stagione altisonante. E Commisso ha già rassicurato i tifosi, spiegando che metterà mano al portafoglio qualora ce ne fosse bisogno: il focus è, come già ripetuto, il sostituto di Kean, ma occhio alle occasioni di gennaio. La parola d'ordine è sempre quella: ambizione.