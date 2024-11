Pafos mattatore in patria: batte l'APOEL e va a +11. Giovedì i ciprioti arriveranno a Firenze col coltello fra i denti

I prossimi avversari europei della Fiorentina, cioè il Pafos, è in forma smagliante e vince anche lo scontro diretto contro l'APOEL, portandosi a +11 sui rivali nella classifica della Cyprus League. I prossimi rivali della Fiorentina in Conference League la spuntano a un minuto dalla fine grazie a Joao Correia: finisce 2-1.

La squadra di Carcedo si regala così la decima vittoria in 11 gare di campionato (più un pareggio), con 28 gol all'attivo e appena 6 subiti. Una macchina da guerra in patria, e non solo, perchè in Europa ha conquistato due successi in tre match. Dopo la sconfitta cipriota della Fiorentina per 2-1 a Nicosia contro l'APOEL, questo match dovrà segnare il punto di ripartenza della stagione europea per i viola.