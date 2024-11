Ciccio Graziani, ex giocatore della Fiorentina, ha parlato al PentaSport del rapporto di Palladino con Kean e degli impegni futuri della Fiorentina.

“Se Kean avesse fallito qua sarebbe rimasto inesploso”

“Ho visto l'intervista di Palladino, si nota come Kean si trova bene con mister, tifosi e città. Questa era la sua ultima opportunità, se avesse fallito qua a Firenze sarebbe rimasto l'eterno inesploso. Me lo ricordo quando esordì a 18 anni, pensavo che la Juve avesse trovato il suo nuovo attaccante per i prossimi 10 anni. Io avevo un allenatore che mi ricorda questo rapporto: Gigi Radice, che mi ha insegnato tantissimo e col quale sono cresciuto in tutto e per tutto".

“Vediamo a gennaio, un paio di innesti potrebbero fare comodo”

"Sognare non costa nulla, intanto vediamo dove saremo alla fine del girone d'andata e poi sapremo se guardare al futuro con ottimismo. Vista Conference e Coppa Italia in arrivo, magari c'è la possibilità di aggiungere a questa rosa uno o due giocatori che servano per le rotazioni e per la profondità. Ma la squadra di oggi non va toccata assolutamente, gira troppo bene.