Lorenzo Amoruso, ex giocatore della Fiorentina, ha parlato al PentaSport della ripresa del campionato, e della partita in arrivo contro il Como.

“Fabregas allena con la stessa mentalità dell'Arsenal o del Barcellona”

“Il calcio è cambiato, prima le piccole non avevano quasi mai speranza con le grandi, oggi ogni tanto si vedono prestazioni importanti e risultati notevoli che in una stagione poi risultano importanti. Il Como ad esempio ha un allenatore giovane, ma di esperienza e costrutto calcistico incredibile, le sue squadre hanno sempre giocato a calcio e quindi lui allena a giocare col pallone tra i piedi. Poi chiaro, il Como non è l'Arsenal o il Barcellona, ma la mentalità è quella e Fabregas la vuole portare alla sua squadra”.

“Bravo Palladino a dare la settimana di riposo, vedremo se i giocatori ripagheranno”

“Le ferie date da Palladino sono state meritate, non so la vita privata dei giocatori, ma se dai così tanto in campo la cosa va premiata, poi l'allenatore si fiderà dei suoi giocatori. E in questi casi c'è sempre un ritorno: domani vedremo se i giocatori ripagheranno il regalo del mister, ci vuole impegno e dedizione di voler ricominciare da dove si è lasciato”.

“L'equilibrio è imprescindibile, non credo cambierà niente”

“Io penso che la formazione di domani sia la solita, i vari rientri si vedranno giovedì, come Quarta e Pongracic: l'equilibrio della squadra non va alterato, è imprescindibile. Starà ai panchinari lavorare bene per mettere dubbi a Palladino. Non si può rubare il posto a un titolare solo per il tuo nome, devi impegnarti più di chi c'è, farti trovare pronto, stare concentrato e dare il 120%”.