Pongracic un pesce fuor d'acqua nella difesa a tre: le riflessioni di Palladino sul modulo. Ma prima di clamorose rivoluzioni, la fine del mercato

Il cambio croato per serbo, quindici milioni per quindici milioni, sembrava in tutto e per tutto alla pari: se non fosse che Marin Pongracic la difesa a tre non sembra averla digerita granché. C'è ovviamente margine per lavorare e migliorare ma secondo il Corriere dello Sport, Palladino sta già riflettendo sulla sua difesa, fin qui a dir poco traballante ma anche sguarnita numericamente.

Per questo, prima di pensare a clamorose rivoluzioni e magari al ritorno a quattro, il tecnico viola aspetterà la fine del mercato, da cui si aspetta almeno uno (se non due) difensori.