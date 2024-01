La formazione della Fiorentina contro il Milan: Amatucci e Comuzzo rinforzano la Primavera. Il ritorno di Martinelli

L'allenatore della Primavera della Fiorentina, Galloppa, ha deciso quale sarà l'undici iniziale della propria squadra nel match contro il Milan che vale per i quarti di finale della Coppa Italia.

Amatucci e Comuzzo presenti in campo per dare una mano a questa squadra per andare avanti nella competizione. Da segnalare anche il ritorno in porta di Martinelli che non giocava da un po'.

Questa la formazione, schierata col sistema di gioco 1-3-5-2: Martinelli; Biagetti, Comuzzo, Romani; Fortini, Ievoli, Amatucci, Harder, Scuderi; Caprini, Braschi.