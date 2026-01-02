Il giorno di Solomon alla Fiorentina: visite mediche e arrivo ufficiale in viola

Oggi è il giorno di Manor Solomon alla Fiorentina. Il club viola ha definito e praticamente chiuso il primo rinforzo del proprio calciomercato invernale, garantendosi l'arrivo dell'israeliano nel giro di poche ore.

Solomon-Fiorentina, ci siamo

L'esterno offensivo, di proprietà del Tottenham, ha trascorso i primi mesi della stagione in prestito al Villarreal, senza riuscire a trovare continuità di minutaggio e senza incidere. Adesso arriva un'altra opportunità per lui.

Il giorno dell'arrivo dell'israeliano

Solomon arriverà in giornata in città: l'arrivo è previsto in tarda mattinata a Firenze. Dopodiché ci saranno immediatamente le visite mediche e l'approdo al Viola Park, dove si ufficializzerà l'operazione con la Fiorentina.