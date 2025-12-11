Prima parte di match del quinto turno della League Phase di Conference League che ha visto la Fiorentina riprendere ossigeno e battere la Dinamo Kiev per 2-1, avvicinando così la fase a eliminazione diretta. Ci sarà da soffrire anche a Losanna per rientrare tra le prime otto ma la top 24 dovrebbe essere garantita. La squadra viola è a quota 9, subito dietro alle ben cinque capoliste, tra cui l'Aek Atene che ha ribaltato il Samsunspor, raggiungendolo a quota 10, con loro anche il Rayo Vallecano che ha battuto lo Jagiellonia per 2-1

Questa la classifica provvisoria della Conference: Aek Atene 10, Samsunspor 10, Sparta Praga 10, Rayo Vallecano 10, Strasburgo 10, Aek Larnaca 9, Fiorentina 9, Celjie 9, Shakhtar 9, Magonza 9, AZ Alkmaar 9, Rakow 8, Noah 8, Jagiellonia 8, Drita 8, Losanna 7, Shkendija 7, Univ. Craiova 7, Lech 6, Crystal Palace 6, Zrinjski 6, Omonia 5, KuPS 5, Rijeka 5, Breidablik 5, Lincoln 4, Dinamo Kiev 3, Hacken 3, Legia 3, Hamrun 3, Slovan Bratislava 3, Abderdeen 2, Shelbourne 1, Shamrock Rovers 1, Rapid Vienna 0.