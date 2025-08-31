In attesa di sfidare la Fiorentina, il Torino cerca un nuovo difensore. Baroni in emergenza?

In attesa di sfidare la Fiorentina, il Torino pensa a come potersi rinforzare ulteriormente. Il club granata potrebbe prendere un difensore centrale a prescindere da un’uscita.

Toro in cerca di difensori

E ci sono valutazioni in corso su Aurele Amenda, svizzero classe 2003 attualmente in forza all’Eintracht Francoforte e con una lunga trafila nello Young Boys, riporta Alfredo Pedullà. Il profilo piace, era stato già seguito ed è tornato di moda, vedremo se le valutazioni porteranno a un affondo.

Le assenze odierne di Baroni

Intanto, per la gara di questo pomeriggio, il tecnico Baroni non potrà contare sui difensori Ismajli e Schuurs, entrambi ai box.