"Fino alla permanenza di Italiano nessuno avrebbe mai messo in discussione Terracciano. Ecco perché è meglio Turati di De Gea"

Questo pomeriggio Vincenzo Di Palma, storico preparatore dei portieri che ha lavorato con Cesare Prandelli, è intervenuto a Radio Bruno per parlare del tema portieri, tema molto caro al nuovo allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

“Devo essere obiettivo e finca c’è stato Italiano sulla panchina della Fiorentina io, come credo molti altri, non ho mai avuto alcun dubbio sulla titolario di Pietro Terracciano. Per caratteristiche era perfetto per l’idea di calcio dell’ex tecnico viola: nonostante tutto è stato tra i migliori della scorsa stagione, anche se alle spalle non aveva troppe pressioni. Christensen non è mai stato al centro del progetto. Adesso è arrivato Palladino ed è normale che possa avere altre esigenze, anche se ormai in tutto il mondo la bravura con i piedi ormai è una caratteristica di cui difficilmente si riesce a fare a meno. il vero problema è che quasi nessuno riesce a fare la scelta giusta tra la difesa dello spazio e la difesa della porta stessa. E’ una cosa che può sembrare superflua ma influisce molto sull’interpretazione dei momenti e sul posizionamento di un portiere prima di un intervento”.

“Io punterei sempre sui giovani, tanto gli errori li fanno tutti”

Qualche parola anche per i giovani portieri viola, Vannucchi e Martinelli, considerati tra i migliori profili in circolazione: “Qui si tocca un tema a me caro. Ho sempre spinto per prediligere il lancio di portieri giovani, se son bravi e all’altezza è gusto che facciano il loro esordio: e questo lo dicevo già ai tempi di Buffon e di Frey, con cui ho potuto lavorare. Sono la scelta migliore: anche se sbaglieranno va tenuto conto che gli errori li fanno tutti, anche quelli esperti, e per questo non mi farei fermare da questo. Se non si prende una decisione del genere difficilmente faranno esperienza per poter poi giocare con regolarità in Serie A. Se non si prende o si lancia un portiere che si adatta perfettamente a Palladino, alla fine la scelta ricadrà nuovamente su Terracciano”.

“Ho qualche riserva per De Gea, meglio Turati”

Ha poi concluso parlando dei possibili sostituti: “Si è fatto molto il nome di Turati nei giorni scorsi e non credo che sia totalmente da scartare. Nonostante la retrocessione con il Frosinone ha le doti pe rfare al caso di Palladino, che ha bisogno di uno abile in tutte le fasi. De Gea? Sicuramente sarebbe un profilo di caratura internazionale, quello che mi preoccupa è la situazione fisica: va ricordato che è fermo da un anno. Non è facile inserirsi in un contesto come la nostra Serie A, soprattutto per un portiere”.