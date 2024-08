Nonostante la rinuncia della Fiorentina, Cardoso potrebbe venire a giocare in Serie A: i dettagli dell'offerta del Milan

Tra i tanti profili sondati dalla Fiorentina per rinfoltire il centrocampo da affidare a Raffaele Palladino nelle scorse settimane c’era anche quello di Johnny Cardoso del Betis Siviglia. Il centrocampista americano era entrato nella lista dei preferiti di Daniele Pradè, salvo poi scalare nelle gerarchie: il prezzo del suo cartellino, nonostante il giocatore piacesse tanto al nuovo tecnico gigliato, è stato ritenuto eccessivo. Per questo i viola si sono mossi su altre situazione, Tanner Tessmann su tutti. Nonostante questo però il classe 2001 potrebbe arrivare lo stesso in Italia.

Dopo la tentazione Fiorentina, poi rifiutata, Cardoso potrebbe sbarcare in Italia

Secondo quanto trapelato dalla Spagna, in particolare come riportato dal portale sportivo Come Siviglia, il giocatore del Betis sarebbe finito prepotentemente nel mirino di un altro club di Serie A. Il nuovo allenatore del Milan Fonseca lo vuole a Milano, e per questo nelle ultime ore avrebbe convinto i dirigenti rossoneri a fare una prima offerta al club iberico.

I dettagli dell'offerta del Milan: non basta a convincere il Betis

Secondo le voci provenienti dalla Spagna il Milan avrebbe di fatto fatto la prima offerta officiale per lui: i rossoneri, almeno per il momento, sono disposti a mettere sul piatto 20 milioni di euro. Una cifra molto al disotto delle richieste del Betis che, come già successo nella trattativa con la Fiorentina, non intende accettare offerte al di sotto di 30 milioni di euro. Fonseca lo vuole a Milanello, e probabilmente già nei prossimi giorni i rossoneri faranno un’altra proposta ufficiale.