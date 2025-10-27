Pruzzo: "Fagioli e Caviglia mi fanno tenerezza, Dodô uno sciagurato. Gli arbitri? Potrei dire solo cose brutte"

L'ex attaccante della Fiorentina Roberto Pruzzo ha parlato a Lady Radio del momento che sta vivendo la squadra di Pioli dopo il pareggio contro il Bologna.

Le parole di Pruzzo

“Fagioli e Caviglia mi fanno tenerezza. Non vedo nessuno al suo livello, non è solo Gosens che non funziona. Pioli sta cercando una soluzione, ma il gioco continua a mancare. Non si vedono miglioramenti. Non so se il tempo basterà, ma servirebbe una decisione forte della società, in un senso o nell'altro. Se Dodô avesse segnato si sarebbe parlato di un'altra partita, è stato uno sciagurato. Ma di sicuro non avrei parlato di svolta".

E sugli arbitri

“Miglioramenti di Gudmundsson? Ma neanche per idea. Sembra un pulcino bagnato, non fa niente di quello che ci si aspetta da lui. Arbitri? Il rigore dato al Milan contro la Fiorentina ha determinato la fine del VAR. Ci possiamo aspettare ormai di tutto, se dico quello che penso potrei dire solo cose brutte. Non parlo più di arbitri".