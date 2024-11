La Curva Nord dell'Inter protesta e minaccia lo sciopero del tifo: "Caro prezzi e settori ristretti, a Firenze o tutti o nessuno"

Da poco è apparso davanti al Baretto di San Siro, luogo storico di ritrovo del tifo interista, uno striscione che recita: "Caro prezzi e settori ristretti, meritereste gli stadi deserti. A Firenze o tutti o nessuno". Una protesta che fa riferimento ai posti limitati nel settore ospiti del Franchi per i lavori in corso nell'impianto di Campo di Marte.

Difficilmente potrà essere trovata una soluzione, con la Curva Nord nerazzurra che dunque potrebbe optare per lo sciopero del tifo e non presentarsi domenica al Franchi, quando è in programma la gara contro la Fiorentina. Diverse altre curve quest'anno non si sono presentate a Firenze per i posti limitati del settore.